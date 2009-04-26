Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Алдонин 19
1:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Лебеденко 43
Хонг 49
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
26 апр. 2009, 15:30 МСК
26.04.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Одиа
Чиди Одиа
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
56
0
Алдонин
Евгений Алдонин
19'
19'
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Красич
Милош Красич
73
0
Нецид
Томаш Нецид
56
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
0
Калоуда
Любош Калоуда
0
Рыжов
Дмитрий Рыжов
0
Маазу
Мусса Маазу
Ростов
мин
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
43'
43'
90
0
Осинов
Михаил Осинов
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
64
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
78
0
Хонг
Ен Чо Хонг
49'
49'
83
Запасные
0
Герус
Роман Герус
0
Пономарев
Александр Пономарев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Живанович
Иван Живанович
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
0
Гацкан
Александр Гацкан
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович