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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Коллер 30
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
25 апр. 2009, 15:30 МСК
25.04.2009, 15:30 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Смолов
Федор Смолов
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Замалиев
Наиль Замалиев
0
Димидко
Александр Димидко
0
Генков
Цветан Генков
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Бобер
Антон Бобер
90
0
Кулик
Владислав Кулик
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Савин
Евгений Савин
64
0
Коллер
Ян Коллер
30'
30'
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Таранов
Иван Таранов
0
О Бом Сок
О Бом Сок
0
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
0
Иванов
Олег Иванов
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов