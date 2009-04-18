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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Быстров 72
Веллитон 83
2:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
18 апр. 2009, 16:30 МСК
18.04.2009, 16:30 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Родригес
Клементе Хуан Родригес
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Саенко
Иван Саенко
68
0
Кариока
Кариока
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Быстров
Владимир Быстров
72'
72'
90
0
Дзюба
Артем Дзюба
90
0
Веллитон
Веллитон
83'
83'
90
Запасные
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
0
Фатхи
Малик Фатхи
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Ковальчук
Сергей Ковальчук
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Рыжков
Владислав Рыжков
0
Баженов
Никита Баженов
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Мищенко
Михаил Мищенко
90
0
Илиев
Валентин Илиев
90
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Гвазава
Леван Гвазава
61
0
Благо
Благо
90
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
74
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Прудников
Александр Прудников
84
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Кобенко
Андрей Кобенко
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
0
Власов
Олег Власов
0
Шевченко
Игорь Шевченко
0
Панку
Даниэл Панку