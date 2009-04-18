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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
18 апр. 2009, 19:00 МСК
18.04.2009, 19:00 МСК
суббота
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Сливич
Ненад Сливич
90
0
Петрович
Бранимир Петрович
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
88
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Запасные
0
Герус
Роман Герус
0
Пономарев
Александр Пономарев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Живанович
Иван Живанович
0
Осинов
Михаил Осинов
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
0
Акимов
Дмитрий Акимов
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
90
0
Таранов
Иван Таранов
90
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
0
Кулик
Владислав Кулик
90
0
Савин
Евгений Савин
59
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
О Бом Сок
О Бом Сок
0
Ковба
Денис Ковба
0
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
0
Иванов
Олег Иванов
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов