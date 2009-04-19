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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Шаронов 10
Домингес 19
Комбаров 77
3:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
19 апр. 2009, 18:00 МСК
19.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
30
0
Шаронов
Роман Шаронов
10'
10'
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
61
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
19'
19'
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Адамов
Роман Адамов
69
Запасные
0
Черемисин
Евгений Черемисин
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
0
Орехов
Александр Орехов
0
Быстров
Петр Быстров
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
0
Бухаров
Александр Бухаров
0
Кабзе
Хасан Кабзе
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Денисов
Александр Денисов
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
46
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Димидко
Александр Димидко
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
77'
77'
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
0
Замалиев
Наиль Замалиев
0
Рыховский
Владимир Рыховский
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Смолов
Федор Смолов
0
Генков
Цветан Генков