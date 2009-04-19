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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Химки
Химки
0:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Красич 7
Красич 31
Красич 74
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
19 апр. 2009, 15:30 МСК
19.04.2009, 15:30 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Бородин
Дмитрий Бородин
90
0
Киракосян
Барсег Киракосян
90
0
Тривунович
Вуле Тривунович
90
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
90
0
Йованович
Миодраг Йованович
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Будянский
Виктор Будянский
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
85
0
Максимов
Илья Максимов
72
0
Никифоров
Владислав Никифоров
63
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
0
Березовский
Роман Березовский
0
Логашов
Арсений Логашов
0
Настич
Ненад Настич
0
Швецов
Александр Швецов
0
Кожанов
Олег Кожанов
0
Виртанен
Яни Тапани Виртанен
0
Шимич
Марко Шимич
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Одиа
Чиди Одиа
90
0
Жирков
Юрий Жирков
46
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
86
0
Красич
Милош Красич
7'
31'
74'
7', 31', 74'
90
0
Нецид
Томаш Нецид
71
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
0
Калоуда
Любош Калоуда
0
Рыжов
Дмитрий Рыжов
0
Маазу
Мусса Маазу