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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Родолфо 71
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
19 апр. 2009, 13:00 МСК
19.04.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Чех
Марек Чех
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
90
0
Родолфо
Родолфо
71'
71'
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
80
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Иванов
Станислав Иванов
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
83
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
70
Запасные
0
Левенец
Иван Левенец
0
Янбаев
Ренат Янбаев
0
Муджири
Давид Муджири
0
Глушаков
Денис Глушаков
0
Шарлес
Шарлес
0
Пилиев
Ника Пилиев
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
84
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Данни
Данни
90
0
Файзулин
Виктор Файзулин
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
81
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Семшов
Игорь Семшов
0
Риксен
Фернандо Риксен
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Широков
Роман Широков
0
Текке
Фатих Текке