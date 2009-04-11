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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Лахиялов 90
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Семак 18
Домингес 20
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
11 апр. 2009, 13:45 МСК
11.04.2009, 13:45 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Бендзь
Сергей Бендзь
90
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Илиев
Валентин Илиев
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Благо
Благо
90
0
Гвазава
Леван Гвазава
70
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Прудников
Александр Прудников
90
0
Панку
Даниэл Панку
81
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Кобенко
Андрей Кобенко
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90'
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
0
Садаев
Заур Садаев
0
Шевченко
Игорь Шевченко
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
18'
18'
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
20'
20'
85
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
Запасные
0
Черемисин
Евгений Черемисин
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Орехов
Александр Орехов
0
Быстров
Петр Быстров
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
0
Портнягин
Игорь Портнягин
0
Кабзе
Хасан Кабзе