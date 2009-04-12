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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 35
Жирков 55
Дзагоев 73
Маазу 86
4:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Баша 78
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
12 апр. 2009, 13:00 МСК
12.04.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Одиа
Чиди Одиа
90
0
Жирков
Юрий Жирков
55'
55'
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
35'
73'
35', 73'
90
0
Красич
Милош Красич
90
0
Нецид
Томаш Нецид
71
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Калоуда
Любош Калоуда
0
Рыжов
Дмитрий Рыжов
0
Маазу
Мусса Маазу
86'
Локомотив
мин
0
Чех
Марек Чех
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
74
0
Баша
Марко Баша
78'
78'
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
58
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
75
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
90
Запасные
0
Левенец
Иван Левенец
0
Родолфо
Родолфо
0
Иванов
Станислав Иванов
0
Муджири
Давид Муджири
0
Шарлес
Шарлес
0
Одемвингие
Питер Одемвингие