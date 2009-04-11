Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Динамо
Москва
Кержаков 76
1:0
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
11 апр. 2009, 16:00 МСК
11.04.2009, 16:00 МСК
суббота
Игорь Егоров
Игорь Егоров
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Димидко
Александр Димидко
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
84
0
Кержаков
Александр Кержаков
76'
76'
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Денисов
Александр Денисов
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Замалиев
Наиль Замалиев
0
Смолов
Федор Смолов
0
Генков
Цветан Генков
Ростов
мин
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Живанович
Иван Живанович
90
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Осинов
Михаил Осинов
46
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Сливич
Ненад Сливич
62
0
Петрович
Бранимир Петрович
78
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Акимов
Дмитрий Акимов
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Пономарев
Александр Пономарев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Рожков
Михаил Рожков
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович