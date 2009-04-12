Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Амисулашвили 81
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Игонин 84
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
12 апр. 2009, 18:00 МСК
12.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Хомич
Дмитрий Хомич
90
0
Филатов
Валентин Филатов
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
81'
81'
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Гогуа
Гогита Гогуа
73
0
Концедалов
Роман Концедалов
56
0
Машуков
Аслан Машуков
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Концевой
Артем Концевой
90
Запасные
0
Радич
Деян Радич
0
Шумейко
Виталий Шумейко
0
Кисенков
Владимир Кисенков
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
0
Гошоков
Арсен Гошоков
0
Фелипе
Альмейда Фелипе
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Евсеев
Вадим Евсеев
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
84
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Игонин
Алексей Игонин
84'
84'
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
68
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
68
0
Топич
Марко Топич
90
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Мальков
Евгений Мальков
0
Халилович
Денис Халилович
0
Еременко
Алексей Еременко
0
Иванов
Алексей Иванов
0
Воробьев
Роман Воробьев
0
Ковель
Леонид Ковель