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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Коллер 22
Аджинджал 66
Калачев 78
3:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
10 апр. 2009, 17:00 МСК
10.04.2009, 17:00 МСК
пятница
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
78'
78'
90
0
Бобер
Антон Бобер
46
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
66'
66'
90
0
Кулик
Владислав Кулик
76
0
Савин
Евгений Савин
72
0
Коллер
Ян Коллер
22'
22'
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Таранов
Иван Таранов
0
О Бом Сок
О Бом Сок
0
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
0
Иванов
Олег Иванов
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Киракосян
Барсег Киракосян
90
0
Тривунович
Вуле Тривунович
90
0
Настич
Ненад Настич
71
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
46
0
Будянский
Виктор Будянский
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Никифоров
Владислав Никифоров
46
0
Антипенко
Александр Антипенко
90
Запасные
0
Бородин
Дмитрий Бородин
0
Гапон
Евгений Гапон
0
Максимов
Илья Максимов
0
Швецов
Александр Швецов
0
Кожанов
Олег Кожанов
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
0
Виртанен
Яни Тапани Виртанен