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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Химки
Химки
0:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Лебеденко 75
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
3 апр. 2009, 18:00 МСК
3.04.2009, 18:00 МСК
пятница
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Йованович
Миодраг Йованович
51
0
Тривунович
Вуле Тривунович
90
0
Настич
Ненад Настич
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Будянский
Виктор Будянский
90
0
Цветкович
Иван Цветкович
90
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
0
Кожанов
Олег Кожанов
61
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
74
Запасные
0
Бородин
Дмитрий Бородин
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
0
Гапон
Евгений Гапон
0
Швецов
Александр Швецов
0
Антипенко
Александр Антипенко
0
Никифоров
Владислав Никифоров
0
Виртанен
Яни Тапани Виртанен
Ростов
мин
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
58
0
Живанович
Иван Живанович
90
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
64
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Сливич
Ненад Сливич
90
0
Петрович
Бранимир Петрович
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
75'
75'
90
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Рожков
Михаил Рожков
0
Осинов
Михаил Осинов
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
0
Акимов
Дмитрий Акимов
0
Хонг
Ен Чо Хонг