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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Алекс 44
Веллитон 49
2:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
5 апр. 2009, 18:00 МСК
5.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Саенко
Иван Саенко
82
0
Рыжков
Владислав Рыжков
73
0
Кариока
Кариока
90
0
Алекс
Алекс
44'
44'
90
0
Баженов
Никита Баженов
90
0
Веллитон
Веллитон
49'
49'
90
Запасные
0
Джанаев
Сослан Джанаев
0
Родригес
Клементе Хуан Родригес
0
Быстров
Владимир Быстров
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Павленко
Александр Павленко
0
Сабитов
Ренат Сабитов
0
Дзюба
Артем Дзюба
Спартак-Нальчик
мин
0
Радич
Деян Радич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Филатов
Валентин Филатов
90
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
69
0
Машуков
Аслан Машуков
58
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
46
0
Концевой
Артем Концевой
90
Запасные
0
Лория
Давид Лория
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Гогуа
Гогита Гогуа
0
Концедалов
Роман Концедалов
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Фелипе
Альмейда Фелипе
0
Пароди
Франко Мартин Пароди