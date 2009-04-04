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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Джабраилов 13
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
4 апр. 2009, 13:00 МСК
4.04.2009, 13:00 МСК
суббота
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Мищенко
Михаил Мищенко
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
13'
13'
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Благо
Благо
90
0
Гвазава
Леван Гвазава
90
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
0
Илиев
Валентин Илиев
90
0
Садаев
Заур Садаев
46
0
Панку
Даниэл Панку
88
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Були
Жан Були
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
0
Прудников
Александр Прудников
0
Шевченко
Игорь Шевченко
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Димидко
Александр Димидко
46
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Денисов
Александр Денисов
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Свежов
Виктор Свежов
0
Смолов
Федор Смолов
0
Генков
Цветан Генков