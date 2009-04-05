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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Кузьмин 56
Дуймович 87
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Калачев 28
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
5 апр. 2009, 13:00 МСК
5.04.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Виталий Дорошенко
Виталий Дорошенко
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Чех
Марек Чех
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
56'
56'
90
0
Родолфо
Родолфо
46
0
Баша
Марко Баша
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
87'
87'
90
0
Муджири
Давид Муджири
46
0
Глушаков
Денис Глушаков
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
86
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
0
Левенец
Иван Левенец
0
Дюрица
Ян Дюрица
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
0
Иванов
Станислав Иванов
0
Камболов
Руслан Камболов
0
Шарлес
Шарлес
0
Фалл
Байе Джиби Фалл
Крылья Советов
мин
0
Лобос
Эдуардо Лобос
90
0
Леилтон
Леилтон
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Белозеров
Александр Белозеров
90
0
Шишкин
Роман Шишкин
90
0
Калачев
Тимофей Калачев
28'
28'
90
0
Бобер
Антон Бобер
84
0
Аджинджал
Руслан Аджинджал
72
0
Кулик
Владислав Кулик
90
0
Савин
Евгений Савин
81
0
Коллер
Ян Коллер
90
Запасные
0
Будаков
Александр Будаков
0
Таранов
Иван Таранов
0
О Бом Сок
О Бом Сок
0
Эскобар
Хуан Карлос Эскобар
0
Иванов
Олег Иванов
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
0
Песегов
Евгений Песегов