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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Петрович 41
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Глушаков 90
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
22 марта 2009, 19:00 МСК
22.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
0
Герус
Роман Герус
90
0
Черкес
Александр Черкес
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Рожков
Михаил Рожков
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Петрович
Бранимир Петрович
41'
41'
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Сливич
Ненад Сливич
90
0
Гацкан
Александр Гацкан
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
62
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
81
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Живанович
Иван Живанович
0
Осинов
Михаил Осинов
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Кузнецов
Сергей Кузнецов
0
Акимов
Дмитрий Акимов
Локомотив
мин
0
Чех
Марек Чех
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
74
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
81
0
Глушаков
Денис Глушаков
90'
90'
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
0
Левенец
Иван Левенец
0
Иванов
Станислав Иванов
0
Муджири
Давид Муджири
0
Кочиш
Рэзван Кочиш
0
Камболов
Руслан Камболов
0
Шарлес
Шарлес
0
Фалл
Байе Джиби Фалл