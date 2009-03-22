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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
22 марта 2009, 16:30 МСК
22.03.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Хомич
Дмитрий Хомич
83
0
Филатов
Валентин Филатов
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
80
0
Машуков
Аслан Машуков
68
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
0
Концевой
Артем Концевой
90
Запасные
0
Радич
Деян Радич
0
Шумейко
Виталий Шумейко
0
Гогуа
Гогита Гогуа
0
Концедалов
Роман Концедалов
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Фелипе
Альмейда Фелипе
0
Пароди
Франко Мартин Пароди
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Квирквелия
Дато Квирквелия
46
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Быстров
Петр Быстров
46
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Ребров
Сергей Ребров
90
0
Бухаров
Александр Бухаров
75
0
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
0
Черемисин
Евгений Черемисин
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
0
Горбанец
Андрей Горбанец