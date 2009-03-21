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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Динамо
Москва
Кокорин 21
Кержаков 32
Димидко 59
3:2
Матч завершен
Химки
Химки
Йованович 43
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
21 марта 2009, 15:15 МСК
21.03.2009, 15:15 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
41
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
21'
21'
88
0
Кержаков
Александр Кержаков
32'
32'
90
Запасные
0
Шунин
Антон Шунин
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Денисов
Александр Денисов
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Димидко
Александр Димидко
59'
0
Смолов
Федор Смолов
0
Генков
Цветан Генков
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Йованович
Миодраг Йованович
43'
43'
68
0
Тривунович
Вуле Тривунович
90
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
90
0
Настич
Ненад Настич
46
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Цветкович
Иван Цветкович
90
0
Максимов
Илья Максимов
90
0
Стрельцов
Андрей Стрельцов
90
0
Никифоров
Владислав Никифоров
90
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
0
Бородин
Дмитрий Бородин
0
Головатенко
Виктор Головатенко
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
0
Швецов
Александр Швецов
0
Кожанов
Олег Кожанов
0
Виртанен
Яни Тапани Виртанен
0
Шимич
Марко Шимич