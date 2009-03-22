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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Крижанац 9
Текке 67
2:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Топич 35
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
22 марта 2009, 14:00 МСК
22.03.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ширл
Радек Ширл
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
9'
9'
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Данни
Данни
70
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Файзулин
Виктор Файзулин
57
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Семшов
Игорь Семшов
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Широков
Роман Широков
0
Текке
Фатих Текке
67'
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Евсеев
Вадим Евсеев
88
0
Зелао
Зелао
90
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Ковель
Леонид Ковель
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Еременко
Алексей Еременко
58
0
Каряка
Андрей Каряка
90
0
Топич
Марко Топич
35'
35'
90
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Мальков
Евгений Мальков
0
Халилович
Денис Халилович
0
Сапета
Александр Сапета
0
Иванов
Алексей Иванов
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
0
Окоронкво
Соломон Окоронкво