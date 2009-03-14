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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Глушаков 64
1:1
Матч завершен
Химки
Химки
Йованович 27
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
14 марта 2009, 16:30 МСК
14.03.2009, 16:30 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
0
Чех
Марек Чех
90
0
Янбаев
Ренат Янбаев
90
0
Родолфо
Родолфо
90
0
Баша
Марко Баша
90
0
Дюрица
Ян Дюрица
42
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Дуймович
Томислав Дуймович
90
0
Муджири
Давид Муджири
79
0
Глушаков
Денис Глушаков
64'
64'
90
0
Сычев
Дмитрий Сычев
90
0
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
Запасные
0
Левенец
Иван Левенец
0
Торбинский
Дмитрий Торбинский
0
Иванов
Станислав Иванов
0
Фининьо
Фининьо
0
Камболов
Руслан Камболов
0
Шарлес
Шарлес
0
Минченков
Александр Минченков
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Йованович
Миодраг Йованович
27'
27'
90
0
Тривунович
Вуле Тривунович
90
0
Настич
Ненад Настич
90
0
Стрельцов
Андрей Стрельцов
90
0
Никифоров
Владислав Никифоров
90
0
Будянский
Виктор Будянский
90
0
Цветкович
Иван Цветкович
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
90
0
Кожанов
Олег Кожанов
70
0
Антипенко
Александр Антипенко
79
Запасные
0
Бородин
Дмитрий Бородин
0
Головатенко
Виктор Головатенко
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
0
Гапон
Евгений Гапон
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
0
Швецов
Александр Швецов
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов