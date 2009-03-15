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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 69
Игнашевич 83
Игнашевич 87
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
15 марта 2009, 16:30 МСК
15.03.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Евсеев
Вадим Евсеев
90
0
Зелао
Зелао
90
0
Мальков
Евгений Мальков
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
81
0
Игонин
Алексей Игонин
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Ковель
Леонид Ковель
90
0
Топич
Марко Топич
90
0
Еременко
Алексей Еременко
76
Запасные
0
Темников
Иван Темников
0
Сапета
Александр Сапета
0
Иванов
Алексей Иванов
0
Окоронкво
Соломон Окоронкво
0
Юрченко
Владимир Юрченко
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
83'
87'
83', 87'
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Жирков
Юрий Жирков
87
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
85
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
69'
69'
90
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
90
0
Нецид
Томаш Нецид
76
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Алдонин
Евгений Алдонин
0
Красич
Милош Красич
0
Эркин
Джанер Эркин
0
Калоуда
Любош Калоуда