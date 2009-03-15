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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак
Москва
Саенко 3
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Погребняк 17
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
15 марта 2009, 14:00 МСК
15.03.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
0
Макеев
Евгений Макеев
46
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
0
Саенко
Иван Саенко
3'
3'
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
90
0
Кариока
Кариока
46
0
Алекс
Алекс
90
0
Быстров
Владимир Быстров
73
0
Веллитон
Веллитон
90
Запасные
0
Джанаев
Сослан Джанаев
0
Штранцль
Мартин Штранцль
0
Родригес
Клементе Хуан Родригес
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
0
Павленко
Александр Павленко
0
Баженов
Никита Баженов
0
Дзюба
Артем Дзюба
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ширл
Радек Ширл
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Широков
Роман Широков
90
0
Файзулин
Виктор Файзулин
90
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Данни
Данни
90
0
Погребняк
Павел Погребняк
17'
17'
90
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Ким Дон Джин
Ким Дон Джин
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Семшов
Игорь Семшов
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Ионов
Алексей Ионов