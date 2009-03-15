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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Клебер 90
1:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
15 марта 2009, 19:00 МСК
15.03.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Мищенко
Михаил Мищенко
90
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90'
90'
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Илиев
Валентин Илиев
90
0
Петре
Флорентин Петре
88
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
90
0
Благо
Благо
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
47
0
Прудников
Александр Прудников
77
Запасные
0
Сикач
Степан Сикач
0
Забавник
Радослав Забавник
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
0
Садаев
Заур Садаев
0
Шевченко
Игорь Шевченко
0
Панку
Даниэл Панку
Спартак-Нальчик
мин
0
Хомич
Дмитрий Хомич
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
0
Филатов
Валентин Филатов
90
0
Леандро
Леандро
90
0
Машуков
Аслан Машуков
90
0
Гетериев
Казбек Гетериев
90
0
Бикмаев
Марат Бикмаев
47
0
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
71
0
Концевой
Артем Концевой
90
Запасные
0
Радич
Деян Радич
0
Феррейра
Антонио Феррейра
0
Гогуа
Гогита Гогуа
0
Концедалов
Роман Концедалов
0
Кажаров
Назир Кажаров
0
Берхамов
Кантемир Берхамов
0
Калимуллин
Рустем Калимуллин