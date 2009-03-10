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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Подольски 7
Подольски 34
Полга 40
Швайнштайгер 45
ван Боммел 74
Клозе 84
7:1
прошлый матч 5 : 0
Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
Моутинью 43
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
10 марта 2009, 22:45 МСК
10.03.2009, 22:45 МСК
вторник
Мартин Ханссон
Мартин Ханссон
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Лусио
Лусио
47
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
74'
74'
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
45'
45'
90
0
Подольски
Лукас Подольски
7'
34'
7', 34'
90
0
Клозе
Мирослав Клозе
84'
84'
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Демикелис
Мартин Демикелис
0
Оддо
Массимо Оддо
0
Брено
Брено
0
Соса
Хосе Соса
Спортинг
мин
0
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
0
Велозу
Мигель Велозу
47
0
Полга
Полга
40'
40'
90
0
Тонел
Тонел
90
0
Силва
Педро Силва
90
0
Перейринья
Бруну Перейринья
47
0
Моутинью
Жоао Моутинью
43'
43'
90
0
Вукчевич
Симон Вукчевич
90
0
Дерлей
Дерлей
90
0
Джало
Янник Джало
90
Запасные
0
Тьягу
Тьягу
0
Абел
Абел
0
Канейра
Марку Канейра
0
Измайлов
Марат Измайлов
0
Ронни
Ронни
0
Карришу
Даниэль Карришу
0
Тиуи
Тиуи