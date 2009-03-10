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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Яквинта 19
Дель Пьеро 73
2:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Челси
Лондон
Эссьен 45
Дрогба 83
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
10 марта 2009, 22:45 МСК
10.03.2009, 22:45 МСК
вторник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Недвед
Павел Недвед
13
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
19'
19'
61
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
73'
73'
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
79
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
0
Амаури
Амаури
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
88
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
45'
45'
67
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
83'
83'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Деку
Деку
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Калу
Саломон Калу