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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
0:5
прошлый матч 1 : 7
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Рибери 42
Клозе 57
Рибери 63
Тони 85
Тони 90
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
25 февр. 2009, 22:45 МСК
25.02.2009, 22:45 МСК
среда
Бертран Лайек
Бертран Лайек
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Тьягу
Тьягу
90
0
Рошембак
Фабио Рошембак
90
0
Полга
Полга
90
0
Тонел
Тонел
90
0
Канейра
Марку Канейра
90
0
Моутинью
Жоао Моутинью
90
0
Абел
Абел
60
0
Измайлов
Марат Измайлов
60
0
Дерлей
Дерлей
72
0
Лиедсон
Лиедсон
90
Запасные
0
Батишта
Рикарду Батишта
0
Грими
Леандро Грими
0
Силва
Педро Силва
0
Перейринья
Бруну Перейринья
0
Вукчевич
Симон Вукчевич
0
Джало
Янник Джало
0
Карришу
Даниэль Карришу
Бавария
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Лусио
Лусио
78
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Оддо
Массимо Оддо
67
0
Рибери
Франк Рибери
42'
63'
42'
63'
90
0
ван Боммел
Марк ван Боммел
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
71
0
Тони
Лука Тони
85'
90'
85', 90'
90
0
Клозе
Мирослав Клозе
57'
57'
90
Запасные
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Лелль
Кристиан Лелль
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Боровски
Тим Боровски
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Подольски
Лукас Подольски