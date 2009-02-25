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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 13
1:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
25 февр. 2009, 22:45 МСК
25.02.2009, 22:45 МСК
среда
Олегариу Бенкеренса
Олегариу Бенкеренса
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
82
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
13'
13'
90
0
Калу
Саломон Калу
72
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Стох
Мирослав Стох
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
90
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Тиагу
Тиагу
62
0
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
86
0
Каморанези
Мауро Каморанези
52
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
0
Амаури
Амаури
90
Запасные
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
0
Трезеге
Давид Трезеге