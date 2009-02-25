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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
0:1
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бенаюн 81
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
25 февр. 2009, 22:45 МСК
25.02.2009, 22:45 МСК
среда
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Хайнце
Габриэль Хайнце
90
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Марсело
Марсело
46
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Роббен
Арьен Роббен
90
0
Рауль
Рауль
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
0
Дудек
Ежи Дудек
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Гути
Гути
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
0
Снейдер
Уэсли Снейдер
0
Савиола
Хавьер Савиола
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Риера
Альберт Риера
86
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
81'
81'
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
63
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Хююпя
Сами Хююпя
0
Джеррард
Стивен Джеррард
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог