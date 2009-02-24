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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
0:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
24 февр. 2009, 22:45 МСК
24.02.2009, 22:45 МСК
вторник
Луис Медина Канталехо
Луис Медина Канталехо
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Сантон
Давиде Сантон
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Ривас
Нельсон Ривас
46
0
Майкон
Майкон
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
77
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Станкович
Деян Станкович
90
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Адриано
Адриано
77
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Максвелл
Максвелл
0
Фигу
Луиш Фигу
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
0
Балотелли
Марио Балотелли
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
84
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Фабио
Фабио
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Руни
Уэйн Руни
0
Нани
Нани
0
Тевес
Карлос Тевес