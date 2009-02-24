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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 36
1:0
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Рома
Рим
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
24 февр. 2009, 22:45 МСК
24.02.2009, 22:45 МСК
вторник
Клаус Бо Ларсен
Клаус Бо Ларсен
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Диаби
Абу Диаби
62
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
82
0
ван Перси
Робин ван Перси
36'
36'
90
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
67
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Джуру
Йохан Джуру
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Сонг
Александр Сонг
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Мерида
Фран Мерида
0
Вела
Карлос Вела
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Лориа
Симоне Лориа
72
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Бриги
Маттео Бриги
57
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
83
0
Тотти
Франческо Тотти
90
Запасные
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Диамутене
Сулеймани Диамутене
0
Писарро
Давид Писарро
0
Филипе
Филипе
0
Вучинич
Мирко Вучинич
0
Монтелла
Винченцо Монтелла