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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Родригес 4
Форлан 45
2:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Порту
Порту
Лисандро 23
Лисандро 72
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
24 февр. 2009, 22:45 МСК
24.02.2009, 22:45 МСК
вторник
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Сейтаридис
Георгиос Сейтаридис
90
0
Симау
Симау
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
68
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Родригес
Макси Родригес
4'
4'
80
0
Форлан
Диего Форлан
45'
45'
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
56
Запасные
0
Купе
Грегори Купе
0
Перниа
Мариано Перниа
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Манише
Манише
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
Порту
мин
0
Элтон
Элтон
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Алвеш
Бруну Алвеш
90
0
Роланду
Роланду
90
0
Фусиле
Хорхе Фусиле
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
0
Лисандро
Лисандро
23'
72'
23', 72'
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
90
0
Халк
Халк
90
Запасные
0
Нуно
Нуно
0
Эмануэль
Педру Эмануэль
0
Гонсалес
Мариано Гонсалес
0
Коста
Томас Коста
0
Фариас
Эрнесто Фариас
0
Сектиуи
Тарик Сектиуи