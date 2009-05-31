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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Менез 35
Вучинич 74
Тотти 83
3:2
Матч завершен
Торино
Турин
Вайлатти 9
Вентола 88
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
31 мая 2009, 16:00 МСК
31.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Перротта
Симоне Перротта
27
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Тотти
Франческо Тотти
83'
83'
90
0
Менез
Жереми Менез
35'
35'
90
Запасные
0
Сержио
Жулио Сержио
0
Жуан
Жуан
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Диамутене
Сулеймани Диамутене
0
Филипе
Филипе
0
Вучинич
Мирко Вучинич
74'
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Рубин
Маттео Рубин
90
0
Вайлатти
Томмасо Вайлатти
9'
9'
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Франческини
Иван Франческини
90
0
Ривальта
Клаудио Ривальта
90
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
85
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Бароне
Симоне Бароне
90
0
Розина
Алессандро Розина
90
0
Вентола
Никола Вентола
88'
88'
90
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Ди Лорето
Марко Ди Лорето
0
Гасбаррони
Андреа Гасбаррони
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато