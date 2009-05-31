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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Интер
Милан
Мунтари 6
Ибрагимович 12
Камбьяссо 80
Ибрагимович 81
4:3
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Дони 10
Чигарини 25
Дони 53
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
31 мая 2009, 16:00 МСК
31.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
6'
6'
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
80'
80'
90
0
Станкович
Деян Станкович
64
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Фигу
Луиш Фигу
90
0
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
12'
81'
12', 81'
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
0
Майкон
Майкон
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Креспо
Эрнан Креспо
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
46
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Таламонти
Леонардо Таламонти
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
25'
25'
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Дефенди
Марино Дефенди
72
0
Дони
Кристиано Дони
10'
53'
10', 53'
90
0
Плазмати
Джанвито Плазмати
90
Запасные
0
Коппола
Фердинандо Коппола
0
Капелли
Даниэле Капелли
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Парравичини
Франческо Парравичини
0
Черчи
Алессио Черчи
0
Дзадза
Симоне Дзадза