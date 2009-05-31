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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Монтервино 4
Больячино 7
Пиа 18
3:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
31 мая 2009, 16:00 МСК
31.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Наполи
мин
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
47
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
0
Витале
Луиджи Витале
90
0
Датоло
Хесус Датоло
90
0
Блази
Мануэле Блази
90
0
Монтервино
Франческо Монтервино
4'
4'
90
0
Больячино
Мариано Больячино
7'
7'
61
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
18'
18'
84
Запасные
0
Джанельо
Маттео Джанельо
0
Грава
Джанлука Грава
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Гаргано
Вальтер Гаргано
0
Гамшик
Марек Гамшик
0
Салайета
Марсело Салайета
0
Денис
Херман Денис
Кьево
мин
0
Альдегани
Габриэле Альдегани
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Колуччи
Джузеппе Колуччи
74
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
0
Эспозито
Мауро Эспозито
56
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Скардина
Франческо Скардина
0
Малаго
Марко Малаго
0
Марколини
Микеле Марколини
0
Ригони
Лука Ригони
0
Керлон
Керлон