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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Яквинта 3
Яквинта 59
2:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
31 мая 2009, 16:00 МСК
31.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Зебина
Джонатан Зебина
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
90
0
Недвед
Павел Недвед
84
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
55
0
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
0
Каморанези
Мауро Каморанези
90
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
3'
59'
3', 59'
72
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Мельберг
Улоф Мельберг
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
0
Амаури
Амаури
Лацио
мин
0
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
0
Розегнал
Давид Розегнал
90
0
Сивилья
Себастьяно Сивилья
81
0
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
0
Фоджа
Паскуале Фоджа
90
0
Дабо
Усман Дабо
64
0
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
0
Брокки
Кристиан Брокки
90
0
Дель Неро
Симоне Дель Неро
52
0
Козак
Либор Козак
90
Запасные
0
Муслера
Фернандо Муслера
0
Диаките
Модибо Диаките
0
Коларов
Александар Коларов
0
Туйя
Алессандро Туйя
0
Меньи
Мурад Меньи
0
Перпетуини
Риккардо Перпетуини
0
Мендичино
Этторе Мендичино