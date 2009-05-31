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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Янкович 22
Кришито 52
Милито 56
Милито 67
4:1
Матч завершен
Лечче
Лечче
Тирибокки 32
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
31 мая 2009, 16:00 МСК
31.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
52'
52'
78
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
71
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
47
0
Росси
Марко Росси
90
0
Янкович
Бошко Янкович
22'
22'
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Милито
Диего Милито
56'
67'
56', 67'
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Д'Алессандро
Маттео Д'Алессандро
0
Место
Джандоменико Место
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Лечче
мин
0
Конан
Аксель Седрик Конан
80
0
Розати
Антонио Розати
90
0
Ингроссо
Джанмарко Ингроссо
90
0
Баста
Душан Баста
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
90
0
Дзанкетта
Андреа Дзанкетта
61
0
Вивес
Джузеппе Вивес
90
0
Эдиньо
Эдиньо
65
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
32'
32'
90
Запасные
0
Петрачи
Давиде Петрачи
0
Стендардо
Гульермо Стендардо
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Моллестам
Андре Моллестам
0
Качья
Даниэле Качья
0
Янвиер
Марио Янвиер