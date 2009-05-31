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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
0:2
Матч завершен
Милан
Милан
Кака 55
Пато 76
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
31 мая 2009, 16:00 МСК
31.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
70
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Заири
Жаоад Заири
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
65
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Варгас
Хуан Варгас
64
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Кузманович
Здравко Кузманович
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
90
0
Мальдини
Паоло Мальдини
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
77
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Кака
Кака
55'
55'
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
81
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
69
Запасные
0
Калач
Желько Калач
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Неста
Алессандро Неста
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
0
Роналдиньо
Роналдиньо
0
Шевченко
Андрей Шевченко
0
Пато
Пато
76'