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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Тирибокки 50
1:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
24 мая 2009, 16:00 МСК
24.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Габриэле Гава
Габриэле Гава
Главный Судья
Составы
Лечче
мин
0
Розати
Антонио Розати
90
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Арьятти
Лука Арьятти
90
0
Дзанкетта
Андреа Дзанкетта
75
0
Вивес
Джузеппе Вивес
76
0
Эдиньо
Эдиньо
90
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
31
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
50'
50'
90
Запасные
0
Петрачи
Давиде Петрачи
0
Баста
Душан Баста
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Качья
Даниэле Качья
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
46
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
80
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Донадель
Марко Донадель
0
Заири
Жаоад Заири
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Альмирон
Серхио Альмирон