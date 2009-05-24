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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Франческини 40
Бьянки 49
2:3
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Милито 32
Оливера 48
Милито 89
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
24 мая 2009, 16:00 МСК
24.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Массимилиано Саккани
Массимилиано Саккани
Главный Судья
Составы
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Рубин
Маттео Рубин
90
0
Пизано
Марко Пизано
90
0
Огбонна
Анжело Огбонна
90
0
Франческини
Иван Франческини
40'
40'
75
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
90
0
Бароне
Симоне Бароне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
52
0
Розина
Алессандро Розина
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
49'
49'
90
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне
11
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Абате
Иньяцио Абате
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
0
Вайлатти
Томмасо Вайлатти
0
Диана
Аймо Стефано Диана
0
Саумель
Юрген Саумель
0
Вентола
Никола Вентола
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
46
0
Место
Джандоменико Место
75
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Оливера
Рубен Оливера
48'
48'
58
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Милито
Диего Милито
89'
32'
89'
32'
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Д'Алессандро
Маттео Д'Алессандро
0
Миланетто
Омар Миланетто
0
Модесто
Франческо Модесто
0
Янкович
Бошко Янкович
0
Скулли
Джузеппе Скулли