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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Исла 32
Кассано 44
2:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Д'Агостино 13
Фелипе 61
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
24 мая 2009, 16:00 МСК
24.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
90
0
Раджи
Андреа Раджи
90
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
66
0
Циглер
Рето Циглер
66
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Дессена
Даниэле Дессена
70
0
Падалино
Марко Падалино
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Кассано
Антонио Кассано
44'
44'
90
Запасные
0
Миранте
Антонио Миранте
0
Ферри
Микеле Ферри
0
Луккини
Стефано Луккини
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
0
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Марилунго
Гвидо Марилунго
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Фелипе
Фелипе
61'
61'
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
13'
13'
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Асамоа
Квадво Асамоа
74
0
Исла
Маурисио Исла
32'
32'
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Лукович
Александар Лукович
0
Домицци
Маурицио Домицци
0
Сала
Луиджи Сала
0
Ободо
Кристиан Ободо
0
Зимлинг
Ники Зимлинг