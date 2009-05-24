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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
Амброзини 77
Амброзини 82
2:3
Матч завершен
Рома
Рим
Риисе 38
Менез 81
Тотти 86
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
24 мая 2009, 16:00 МСК
24.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Андреа Де Марко
Андреа Де Марко
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Дида
Дида
90
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
63
0
Мальдини
Паоло Мальдини
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
77'
82'
77', 82'
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Кака
Кака
90
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
46
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
90
0
Пато
Пато
62
Запасные
0
Калач
Желько Калач
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
0
Роналдиньо
Роналдиньо
0
Шевченко
Андрей Шевченко
Рома
мин
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
38'
38'
90
0
Жуан
Жуан
73
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
65
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
78
0
Тотти
Франческо Тотти
86'
86'
90
Запасные
0
Сержио
Жулио Сержио
0
Лориа
Симоне Лориа
0
Диамутене
Сулеймани Диамутене
0
Филипе
Филипе
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Монтелла
Винченцо Монтелла
0
Менез
Жереми Менез
81'