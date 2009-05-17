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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Яквинта 27
Дзанетти 39
2:2
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Чигарини 2
Пеллегрино 45
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
17 мая 2009, 16:00 МСК
17.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Никола Айрольди
Никола Айрольди
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
81
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Мельберг
Улоф Мельберг
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Недвед
Павел Недвед
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
39'
39'
75
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Каморанези
Мауро Каморанези
90
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
27'
27'
90
0
Амаури
Амаури
64
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
0
Тиагу
Тиагу
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Джовинко
Себастьян Джовинко
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
90
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
43
0
Черчи
Алессио Черчи
72
0
Чигарини
Лука Чигарини
2'
2'
90
0
Парравичини
Франческо Парравичини
90
0
Дефенди
Марино Дефенди
90
0
Дони
Кристиано Дони
90
0
Плазмати
Джанвито Плазмати
90
Запасные
0
Коломби
Симоне Коломби
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
45'
0
Пелузо
Федерико Пелузо
0
Дзадза
Симоне Дзадза