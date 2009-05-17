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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Милито 58
Оливера 71
2:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Пинци 35
Пеллисьер 89
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
17 мая 2009, 16:00 МСК
17.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Модесто
Франческо Модесто
53
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Янкович
Бошко Янкович
90
0
Скулли
Джузеппе Скулли
65
0
Милито
Диего Милито
58'
58'
90
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Д'Алессандро
Маттео Д'Алессандро
0
Оливера
Рубен Оливера
71'
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
82
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Пинци
Джампьеро Пинци
35'
35'
66
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Богдани
Эрьон Богдани
73
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
89'
89'
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Моро
Фабио Моро
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Ланджелла
Антонио Ланджелла
0
Керлон
Керлон
0
Эспозито
Мауро Эспозито