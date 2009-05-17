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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Пиа 42
1:2
Матч завершен
Торино
Турин
Бьянки 51
Розина 72
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
17 мая 2009, 16:00 МСК
17.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Датоло
Хесус Датоло
90
0
Гамшик
Марек Гамшик
90
0
Больячино
Мариано Больячино
90
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
42'
42'
61
0
Денис
Херман Денис
90
Запасные
0
Джанельо
Маттео Джанельо
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Блази
Мануэле Блази
0
Монтервино
Франческо Монтервино
0
Пациенца
Микеле Пациенца
0
Руссотто
Андреа Руссотто
Торино
мин
0
Серени
Маттео Серени
90
0
Рубин
Маттео Рубин
46
0
Пизано
Марко Пизано
90
0
Франческини
Иван Франческини
90
0
Пратали
Франческо Пратали
49
0
Абате
Иньяцио Абате
67
0
Коломбо
Риккардо Коломбо
90
0
Бароне
Симоне Бароне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Розина
Алессандро Розина
72'
72'
90
0
Бьянки
Роландо Бьянки
51'
51'
90
Запасные
0
Кальдерони
Алекс Кальдерони
0
Огбонна
Анжело Огбонна
0
Натали
Чезаре Натали
0
Гасбаррони
Андреа Гасбаррони
0
Диана
Аймо Стефано Диана
0
Вентола
Никола Вентола
0
Стеллоне
Роберто Стеллоне