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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Джилардино 21
1:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
17 мая 2009, 16:00 МСК
17.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
26
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Заири
Жаоад Заири
90
0
Варгас
Хуан Варгас
78
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Мело
Фелипе Мело
55
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
21'
21'
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
0
Сторари
Марко Сторари
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Донадель
Марко Донадель
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Альмирон
Серхио Альмирон
Сампдория
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Ферри
Микеле Ферри
73
0
Раджи
Андреа Раджи
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Дельвеккио
Дженнаро Дельвеккио
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Дессена
Даниэле Дессена
82
0
Падалино
Марко Падалино
90
0
Паццини
Джампаоло Паццини
90
0
Марилунго
Гвидо Марилунго
69
Запасные
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
0
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
0
Луккини
Стефано Луккини
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Мустаккио
Маттиа Мустаккио