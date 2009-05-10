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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
1:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Кришито 90
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
10 мая 2009, 16:00 МСК
10.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
0
Консильи
Андреа Консильи
90
0
Капелли
Даниэле Капелли
67
0
Манфредини
Томас Манфредини
90
0
Пелузо
Федерико Пелузо
90
0
Гарич
Гиорги Гарич
90
0
Падоин
Симоне Падоин
90
0
Гуаренте
Тиберио Гуаренте
90
0
Парравичини
Франческо Парравичини
51
0
Дефенди
Марино Дефенди
55
0
Флоккари
Сержио Флоккари
90
Запасные
0
Коломби
Симоне Коломби
0
Пеллегрино
Максимилано Пеллегрино
0
Де Ашентис
Диего Де Ашентис
0
Чигарини
Лука Чигарини
0
Плазмати
Джанвито Плазмати
0
Черчи
Алессио Черчи
0
Дзадза
Симоне Дзадза
Дженоа
мин
0
Рубиньо
Рубиньо
90
0
Кришито
Доменико Кришито
90'
90'
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Место
Джандоменико Место
46
0
Модесто
Франческо Модесто
90
0
Миланетто
Омар Миланетто
46
0
Юрич
Иван Юрич
77
0
Скулли
Джузеппе Скулли
90
0
Палладино
Раффаэле Палладино
90
0
Милито
Диего Милито
90
Запасные
0
Ламанна
Эудженио Ламанна
0
Ванден Борре
Энтони Ванден Борре
0
Д'Алессандро
Маттео Д'Алессандро
0
Росси
Марко Росси
0
Константини
Николас Константини
0
Янкович
Бошко Янкович