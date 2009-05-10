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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Кьево
Верона
Марколини 27
Лусиано 73
2:2
Матч завершен
Интер
Милан
Креспо 3
Балотелли 65
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
10 мая 2009, 16:00 МСК
10.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Андреа Де Марко
Андреа Де Марко
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
76
0
Мореро
Сантьяго Мореро
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Фрей
Николас Фрей
90
0
Марколини
Микеле Марколини
27'
27'
90
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
72
0
Ригони
Лука Ригони
90
0
Лусиано
Лусиано
73'
73'
90
0
Богдани
Эрьон Богдани
82
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Сардо
Дженнаро Сардо
0
Манделли
Давиде Манделли
0
Малаго
Марко Малаго
0
Итальяно
Винченцо Итальяно
0
Керлон
Керлон
0
Эспозито
Мауро Эспозито
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Максвелл
Максвелл
90
0
Кордоба
Иван Кордоба
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Мунтари
Салли Мунтари
67
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
0
Станкович
Деян Станкович
77
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Фигу
Луиш Фигу
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
3'
3'
57
0
Балотелли
Марио Балотелли
65'
65'
90
Запасные
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
0
Киву
Кристиан Киву
0
Хименес
Луис Хименес
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Крус
Хулио Рикардо Крус
0
Обинна
Виктор Обинна