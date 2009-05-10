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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Зеедорф 59
1:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Яквинта 62
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
10 мая 2009, 21:30 МСК
10.05.2009, 21:30 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Милан
мин
0
Калач
Желько Калач
90
0
Дзамбротта
Джанлука Дзамбротта
90
0
Мальдини
Паоло Мальдини
90
0
Фавалли
Джузеппе Фавалли
90
0
Фламини
Матье Фламини
90
0
Амброзини
Массимо Амброзини
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Зеедорф
Кларенс Зеедорф
59'
59'
87
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
68
0
Кака
Кака
90
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
76
Запасные
0
Дида
Дида
0
Сендерос
Филипп Сендерос
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
0
Роналдиньо
Роналдиньо
0
Шевченко
Андрей Шевченко
0
Пато
Пато
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Де Челье
Паоло Де Челье
74
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Грыгера
Зденек Грыгера
90
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Каморанези
Мауро Каморанези
90
0
Яквинта
Винченцо Яквинта
62'
62'
90
0
Амаури
Амаури
77
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Зебина
Джонатан Зебина
0
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
0
Тиагу
Тиагу
0
Дель Пьеро
Алессандро Дель Пьеро
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Джовинко
Себастьян Джовинко