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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лечче
Лечче
Дзанкетта 44
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Пиа 33
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
10 мая 2009, 16:00 МСК
10.05.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Никола Пьерпаоли
Никола Пьерпаоли
Главный Судья
Составы
Лечче
мин
0
Бенусси
Франческо Бенусси
90
0
Джулиатто
Альберто Джулиатто
90
0
Фабиано
Фабиано
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
90
0
Поленьи
Тициано Поленьи
76
0
Дзанкетта
Андреа Дзанкетта
44'
44'
90
0
Мунари
Джанни Мунари
90
0
Эдиньо
Эдиньо
50
0
Пападопулос
Димитриос Пападопулос
90
0
Тирибокки
Симоне Тирибокки
90
Запасные
0
Розати
Антонио Розати
0
Скьяви
Рафаэле Скьяви
0
Касерта
Фабио Касерта
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Вивес
Джузеппе Вивес
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо
0
Конан
Аксель Седрик Конан
Наполи
мин
0
Наварро
Николас Гастон Наварро
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Ароника
Сальваторе Ароника
90
0
Витале
Луиджи Витале
66
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Датоло
Хесус Датоло
79
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Больячино
Мариано Больячино
90
0
Пиа
Жоао Инасио Пиа
33'
33'
72
0
Денис
Херман Денис
90
Запасные
0
Джанельо
Маттео Джанельо
0
Грава
Джанлука Грава
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
0
Блази
Мануэле Блази
0
Гамшик
Марек Гамшик
0
Монтервино
Франческо Монтервино
0
Руссотто
Андреа Руссотто